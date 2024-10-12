Самолет МиГ-31, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n200180-rossiyskie-mig-31-mogli-ne-probyt-v-belarusi-i-dvuh-dney-gaun.html

Ракурс

росія вже могла забрати з білорусі два свої військові літаки МіГ-31К, котрі прибули до цієї країни 9 та 10 жовтня.

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Ймовірно, у білорусі вони не пробули у двох днів. Про це сьогодні, 12 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», котра відслідковує військові переміщення у білорусі.

Зазначається, що 10 жовтня о 15.10 стало відомо про зліт цих літаків з білоруського аеродрому «Мачулищі».

Пізніше низка моніторингових каналів повідомила про посадку МіГів у Мачулищах, ми ж у свою чергу це не підтверджували і не повідомляли про посадку винищувачів, — зазначають у «Гаюні». — Виходячи з доступної інформації нам відомо, що після зльоту МіГ-31К не повернулися на аеродром «Мачулищі».

За інформацією моніторингової групи, того дня винищувачі взяли курс на південь, пролетіли повз Барановичі і потім на схід — у бік рф.