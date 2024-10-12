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В Западных областях Украины ожидается туман

На Украину надвигаются туман и заморозки — ГСЧС

12 окт 2024, 20:40
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ДСНС попереджає українців про погіршення погодних умов — туман та заморозки.


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Про це повідомляється на сторінках ДСНС у соцмережах.

Таким чином, 13 жовтня вночі та вранці очікується:

  • туман у західних областях — видимість становитиме 200−500 м (І рівень небезпечності, жовтий);
  • у Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях — заморозки на поверхні ґрунту 0−3° (І рівень небезпечності, жовтий);
  • у Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях — сильні заморозки 0−3° (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).

Карта несприятливих погодних умов на 13 жовтня, джерело: Укргідрометцентр

Источник: Ракурс


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