В Западных областях Украины ожидается туман

https://racurs.ua/n200179-na-ukrainu-nadvigautsya-tuman-i-zamorozki-gschs.html

Ракурс

ДСНС попереджає українців про погіршення погодних умов — туман та заморозки.

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Про це повідомляється на сторінках ДСНС у соцмережах.

Таким чином, 13 жовтня вночі та вранці очікується: