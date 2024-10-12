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В Западных областях Украины ожидается туман
На Украину надвигаются туман и заморозки — ГСЧСhttps://racurs.ua/n200179-na-ukrainu-nadvigautsya-tuman-i-zamorozki-gschs.htmlРакурс
ДСНС попереджає українців про погіршення погодних умов — туман та заморозки.
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Про це повідомляється на сторінках ДСНС у соцмережах.
Таким чином, 13 жовтня вночі та вранці очікується:
- туман у західних областях — видимість становитиме 200−500 м (І рівень небезпечності, жовтий);
- у Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях — заморозки на поверхні ґрунту 0−3° (І рівень небезпечності, жовтий);
- у Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях — сильні заморозки 0−3° (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).
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