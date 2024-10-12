Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
У Західних областях України очікується туман

На Україну насуваються туман та заморозки — ДСНС

12 жов 2024, 20:40
999

ДСНС попереджає українців про погіршення погодних умов — туман та заморозки.


.

Про це повідомляється на сторінках ДСНС у соцмережах.

Таким чином, 13 жовтня вночі та вранці очікується:

  • туман у західних областях — видимість становитиме 200−500 м (І рівень небезпечності, жовтий);
  • у Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях — заморозки на поверхні ґрунту 0−3° (І рівень небезпечності, жовтий);
  • у Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях — сильні заморозки 0−3° (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).

Карта несприятливих погодних умов на 13 жовтня, джерело: Укргідрометцентр

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів