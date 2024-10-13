Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия ударов российских КАБов, скриншот видео

900 управляемых авиабомб применили против Украины рашисты за неделю — Зеленский

13 окт 2024, 12:06
999

Російські загарбники лише за цей тиждень застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.


.

Про це сьогодні, 13 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський"

Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці. У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам, — наголосив Зеленський. — Треба не втратити час — треба дати необхідний сигнал рішучості.

Максимально працюємо, щоб здобути для України можливість повноцінно відповідати на російський терор, — додав він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров