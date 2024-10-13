Наслідки ударів російських КАБів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n200191-900-kerovanyh-aviabomb-zastosuvaly-proty-ukrayiny-rashysty-za-tyjden-zelenskyy.html

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Російські загарбники лише за цей тиждень застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.

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Про це сьогодні, 13 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський"

Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці. У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам, — наголосив Зеленський. — Треба не втратити час — треба дати необхідний сигнал рішучості.