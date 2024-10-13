Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки ударів російських КАБів, скріншот відео

900 керованих авіабомб застосували проти України рашисти за тиждень — Зеленський

13 жов 2024, 12:06
999

Російські загарбники лише за цей тиждень застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.


.

Про це сьогодні, 13 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський"

Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці. У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам, — наголосив Зеленський. — Треба не втратити час — треба дати необхідний сигнал рішучості.

Максимально працюємо, щоб здобути для України можливість повноцінно відповідати на російський терор, — додав він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів