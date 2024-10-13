В Донецке и Макеевке критическая ситуация с водоснабжением, фото: «Культурометр»

https://racurs.ua/n200196-na-vot-donetchiny-kriticheskaya-situaciya-s-vodosnabjeniem-cns.html

Ракурс

У тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці виникла критична ситуація із водопостачанням.

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Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Росіяни припиняють подачу води споживачам у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці з 14 жовтня. Обіцяють воду тільки по кілька годин раз на два дні. Пояснюють це плановими роботами, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що справжня причина відсутності води — злочинна діяльність російської окупаційної адміністрації у роботі місцевих водоканалів.

І жодні обіцянки вирішити кризу не підкріплені реальними справами, — зазначають у ЦНС. — Більше того, кошти, які кремль виділяє на відбудову знищеного ним Донбасу дерибаняться на рівні місцевих гауляйтері та колаборантів.

Крім того, гуманітарній кризі на тимчасово окупованих територіях Донбасу посприяли такі дії окупантів, як підрив дамби Каховської ГЕС.