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На оккупированных территориях проблемы с питьевой водой, фото:

На ВОТ Луганщины учащаются случаи отравления шахтными водами — ОВА

16 сен 2024, 15:00
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Жителі зруйнованих росією населених пунктів тимчасово окупованих територій Луганської області, не дочекавшись ремонту систем водопостачання, вимушені бурити свердловини, щоб бути з водою.


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Проте такі дії населення призводять до випадків отруєння шахтними водами. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Дедалі частіше натрапляють на шахтні води, відкачуванням яких у так званій «лнр» не займаються. Вже зафіксовані непоодинокі випадки отруєння такою водою, — наголошують в ОВА.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Лисичанську окупанти вже третій рік обіцяють полагодити систему водопостачання, а цього літа припинили підвозити питну воду для населення.

Источник: Ракурс


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