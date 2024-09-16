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На окупованих територіях проблеми з питною водою, фото:
На ТОТ Луганщини частішають випадки отруєння шахтними водами — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n199346-na-tot-luganschyny-chastishaut-vypadky-otruiennya-shahtnymy-vodamy-ova.htmlРакурс
Жителі зруйнованих росією населених пунктів тимчасово окупованих територій Луганської області, не дочекавшись ремонту систем водопостачання, вимушені бурити свердловини, щоб бути з водою.
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Проте такі дії населення призводять до випадків отруєння шахтними водами. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Дедалі частіше натрапляють на шахтні води, відкачуванням яких у так званій «лнр» не займаються. Вже зафіксовані непоодинокі випадки отруєння такою водою, — наголошують в ОВА.
Нагадаємо, у тимчасово захопленому Лисичанську окупанти вже третій рік обіцяють полагодити систему водопостачання, а цього літа припинили підвозити питну воду для населення.
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