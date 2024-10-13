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Ракурс
30 единиц бронетехники: десантники отбили массированную российскую атаку

30 единиц бронетехники: десантники отбили массированную российскую атаку (ВИДЕО)

13 окт 2024, 16:13
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Таврійські десантники 79 бригади відбили масовану російську атаку.


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У прес-службі бригади повідомили, що 25 бронемашин з піхотою за підтримки п’ять танків виїхали на штурм позицій 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, що тримає оборону на Курахівському напрямку.

Українські воїни, відбиваючи атаку, спалили сім бронемашин з піхотою та один танк. Інший танк був підбитий.

33 окупанти у ході цього бою загинули, деякі згоріли. Ще стільки ж росіян зазнали поранень.

Вціліла техніка панічно втекла з поля бою, уникаючи українських ударних дронів.

Источник: Ракурс


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