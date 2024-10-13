Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
30 одиниць бронетехніки: Таврійські десантники відбили масовану російську атаку

30 одиниць бронетехніки — таврійські десантники відбили масовану російську атаку (ВІДЕО)

13 жов 2024, 16:13
999

Таврійські десантники 79 бригади відбили масовану російську атаку.


.

У прес-службі бригади повідомили, що 25 бронемашин з піхотою за підтримки п’ять танків виїхали на штурм позицій 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, що тримає оборону на Курахівському напрямку.

Українські воїни, відбиваючи атаку, спалили сім бронемашин з піхотою та один танк. Інший танк був підбитий.

33 окупанти у ході цього бою загинули, деякі згоріли. Ще стільки ж росіян зазнали поранень.

Вціліла техніка панічно втекла з поля бою, уникаючи українських ударних дронів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів