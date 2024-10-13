30 одиниць бронетехніки: Таврійські десантники відбили масовану російську атаку

https://racurs.ua/ua/n200201-30-odynyc-bronetehniky-tavriyski-desantnyky-vidbyly-masovanu-rosiysku-ataku-video.html

Ракурс

Таврійські десантники 79 бригади відбили масовану російську атаку.

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У прес-службі бригади повідомили, що 25 бронемашин з піхотою за підтримки п’ять танків виїхали на штурм позицій 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, що тримає оборону на Курахівському напрямку.

Українські воїни, відбиваючи атаку, спалили сім бронемашин з піхотою та один танк. Інший танк був підбитий.

33 окупанти у ході цього бою загинули, деякі згоріли. Ще стільки ж росіян зазнали поранень.

Вціліла техніка панічно втекла з поля бою, уникаючи українських ударних дронів.