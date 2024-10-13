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Северная Корея передает россии не только оружие, но и людей, - Зеленский
Северная Корея передает россии не только оружие, но и людей, — Зеленскийhttps://racurs.ua/n200211-severnaya-koreya-peredaet-rossii-ne-tolko-orujie-no-i-ludey-zelenskiy.htmlРакурс
Північна Корея передає росії не тільки зброю, а й людей.
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Про це заявив 13 жовтня у зверненні до українців Володимир Зеленський.
Він повідомив, що «нарощується союзництво між росією й такими режимами, як у Північній Кореї».
Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з КНДР до військових сил окупанта, — сказав Зеленський у вечірньому зверненні.
Тому в таких умовах відносини Києва з партнерами потребують розвитку, а фронт потребує більшої підтримки.
Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил — це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни, — сказав президент.
Напередодні Washington Post з посиланням на представника української розвідки написало, що кілька тисяч солдатів КНДР проходять підготовку у росії. Після цього їх можуть перекинути на фронт.
Цього тижня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен повідомив, що військові з Північної Кореї, ймовірно, воюють в Україні. А минулого тижня українські медіа повідомили про загибель шести північнокорейських військових внаслідок ракетного обстрілу на окупованій росією території в Донецькій області.
В РНБО підтвердили, що північнокорейські військові вже є в Україні. Йдеться, кажуть там, про обмежений контингент інженерних військ.
Проте на думку експерта Йонхо Кіма, в Україні можуть бути північнокорейські спецпризначенці. Їх він називає «дуже ефективними та сильними».
Північна Корея десятиліттями готувалася до нової війни на Корейському півострові, — цитує його «Радіо Свобода».
Водночас він вважає, що відправлення великої групи солдатів було б ризикованим для Північної Кореї: «якщо це буде розкрито, це матиме величезні наслідки для їхнього військового протистояння з Південною Кореєю, а вони не хочуть ослабити свою військову позицію»
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