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Ракурс
Российская армия продвинулась на Донбассе и в Курской области. Карта: DeepState

Армия рф продвинулась на Донбассе и в Курской области — DeepState

14 окт 2024, 08:21
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Російська загарбницька армія продовжує просуватися на Донбасі та в Курській області.


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Окупанти, зокрема, мають успіх у Донецькій області. Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині. Крім того, у росіян є й інші територіальні успіхи. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.

Зазначається, що ворог просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледара, в Цукуриному та Золотій Ниві.

Також росіяни змогли пройти вперед у районах Ольгівки та Крем’яного Курської області рф.

У Генеральному штабі ЗСУ інформацію про просування росіян ще не коментували. Там лише зазначили, що 13 жовтня на фронті в Україні відбулося 105 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Лиманському, Покровському та Куп’янському напрямках.

Російська армія просунулася на Донбасі та в Курській області. Карта: DeepState

Російська армія просунулася на Донбасі та в Курській області. Карта: DeepState

Нагадаємо, поліські десантники з 95-ї бригади заявили, що знищили у Курській області групу росіян з бригади, яка розстрілювала українських військових.

Источник: Ракурс


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