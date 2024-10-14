Российская армия продвинулась на Донбассе и в Курской области. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n200214-armiya-rf-prodvinulas-na-donbasse-i-v-kurskoy-oblasti-deepstate.html

Ракурс

Російська загарбницька армія продовжує просуватися на Донбасі та в Курській області.

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Окупанти, зокрема, мають успіх у Донецькій області. Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині. Крім того, у росіян є й інші територіальні успіхи. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.

Зазначається, що ворог просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледара, в Цукуриному та Золотій Ниві.

Також росіяни змогли пройти вперед у районах Ольгівки та Крем’яного Курської області рф.

У Генеральному штабі ЗСУ інформацію про просування росіян ще не коментували. Там лише зазначили, що 13 жовтня на фронті в Україні відбулося 105 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Лиманському, Покровському та Куп’янському напрямках.

Нагадаємо, поліські десантники з 95-ї бригади заявили, що знищили у Курській області групу росіян з бригади, яка розстрілювала українських військових.