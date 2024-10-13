Десантники заявили про знищення у Курській області росіян з бригади, яка розстрілювала українських військових

https://racurs.ua/ua/n200203-desantnyky-zayavyly-pro-znyschennya-u-kurskiy-oblasti-rosiyan-z-brygady-yaka-rozstriluvala.html

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Поліські десантники з 95 бригади заявили, що знищили у Курській області групу росіян з бригади, яка розстрілювала українських військових.

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Це були виродки зі 155-ї БМП, які особливо люблять хизуватися своїми «подвигами». А саме: знущанням з полонених, а також розстрілів тих українських військовослужбовців, хто опинившись в безвиході, здався в полон. Але тут хайпонути у цих потвор у військовій формі не вийшло: зустрівшись в бою з українськими десантниками, вони були усі знищені, — написали у 95-й ОДШБр.

13 жовтня аналітичний портал DeepState, посилаючись на джерела у 1-й окремій танковій бригаді, повідомив, що російські окупанти 10 жовтня розстріляли девʼятьох українських військових у Курській області.

6 жовтня 12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії Азов повідомила, що російські окупанти впритул розстріляли трьох українських військових, які здались у полон у Нью-Йорку в Донецькій області. Дата страти невідома.

1 жовтня в Офісі генерального прокурора повідомили, що російські війська розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. В Офісі генпрокурора наголосили, що це чергове грубе порушення росіянами Женевських конвенцій та тяжкий міжнародний злочин.