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СБУ задержала российских корректировщиков в двух областях. Фото:
СБУ задержала российских корректировщиков в двух областях (ФОТО)https://racurs.ua/n200221-sbu-zaderjala-rossiyskih-korrektirovschikov-v-dvuh-oblastyah-foto.htmlРакурс
СБУ затримала ще двох агентів російських спецслужб.
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Зрадники встановлювали приховані камери для коригування вогню в Полтавській та Сумській областях. Росіяни завербували зловмисників ще влітку цього року, коли шукали швидких заробітків у Telegram-каналах. Основними цілями спецслужб були аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.
З’ясувалося, що ворожі агенти знаходили «потрібні» для окупантів об'єкти, після чого встановлювати й замасковували навпроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляцію. Також до пристроїв приєднували зовнішні акумулятори. Це дозволяло ворогу в онлайн-режимі відслідковувати наслідки «прильотів», а також коригувати повторні чи планувати нові атаки.
Зрадників затримали тоді, коли вони встановлювали шпигунський пристрій поблизу військового об'єкта.
Нагадаємо, спецслужби рф завербували 30-річного одесита через телеграм, де він шукав швидкий заробіток. Зрадник за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до ЗСУ та готувався відправити координати росіянам для ударі по своєму підрозділу.
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