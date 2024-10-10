СБУ затримала "крота" російських спецслужб в ЗСУ: він хотів скоригувати вогонь по своєму підрозділу

https://racurs.ua/ua/n200099-rosiyskyy-krit-hotiv-skoryguvaty-vogon-po-svoiemu-pidrozdilu.html

Ракурс

Російська спецслужба завербувала 30-річного Одесита через телеграм, де він шукав швидкий заробіток.

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Спочатку фігурант виконав «тестове завдання» ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до ЗСУ.

Служба безпеки України документувала кожен крок підривної діяльності зрадника і затримала його «на гарячому», коли він готувався відправити секретні координати росіянам.

Як встановило розслідування, пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній «кріт». Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини.

Під час обшуків в агента знайшли мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та арештували.