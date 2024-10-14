Армия рф ударила баллистикой по порту в Одессе. Фото:

https://racurs.ua/n200226-rossiyane-udarili-po-odesskomu-portu-est-pogibshiy-i-ranenye.html

Ракурс

Російські війська 14 жовтня атакували Одесу балістичною ракетою.

.

Ворог цілив у припортову інфраструктура. Одна людина загинула, а восьмеро дістали поранення. Постраждалі знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий є працівниками припортової інфраструктури. Про це керівник Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував у Telegram.

Обстріл спричинив пошкодження цивільного судна «NS Moon» під прапором Белізу та суховантажного судна «OPTIMA» під прапором Палау. Рівно тиждень тому «OPTIMA» вже був пошкоджений внаслідок обстрілу балістикою.

Також, внаслідок атаки, пошкоджена припортова інфраструктура, зокрема склад із зерном.

Нагадаємо, за минулий тиждень російські загарбники застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.