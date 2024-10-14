Президентка Грузии пообещала отозвать все пророссийские законы в случае победы оппозиции на выборах

Президентка Грузии пообещала отозвать все пророссийские законы в случае победы оппозиции на выборахhttps://racurs.ua/n200230-prezidentka-gruzii-poobeschala-otozvat-vse-prorossiyskie-zakony-v-sluchae-pobedy-oppozicii.htmlРакурс
Президентка Грузії пообіцяла відкликати усі проросійські закони у разі перемоги опозиції на виборах.
З такими словами Саломе Зурабішвілі виступила для журналістки BILD Ніни Лопес у Берліні.
Ці вибори вирішать: чи Європа, чи темрява, повернення до російсько-радянського минулого, — сказала Зурабішвілі про парламентські вибори 26 жовтня.
За її словами, правляча партія «Грузинська мрія» та її засновник Бідзіна Іванішвілі більше не прагнуть Європи, обмежують свободу слова та опозиції: «Він [Іванішвілі] завдав шкоди країні, послабив її та ізолював. Радість статусу кандидата в ЄС зруйнована проштовхуванням непотрібного закону».
Зурабішвілі розкритикувала ухвалені нещодавно закони про «іноагенти» та заборону «пропаганди ЛГБТ».
Лояльний та гостинний грузинський народ не слід плутати з урядом. У нашій країні туристам завжди раді, вони у безпеці, — звернулася президент до ЛГБТК-персон.
Ще не все втрачено, — сказала Зурабішвілі. — Я прошу молодь, а також грузинів у віддалених частинах країни брати активну участь у виборах. Щоб ми могли позиціонувати Грузію як європейську країну та запобігти подальшій міграції молоді.
Зурабішвілі закликає сформувати експертний уряд терміном на рік, щоб повернути Грузію на європейський курс.
Якщо проєвропейські сили візьмуть гору, я відкличу всі антиєвропейські закони і проведу переговори про вступ Грузії до ЄС, — пообіцяла вона.