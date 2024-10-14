Президентка Грузії пообіцяла відкликати проросійські закони у разі перемоги опозиції на виборах

https://racurs.ua/ua/n200230-prezydentka-gruziyi-poobicyala-vidklykaty-prorosiyski-zakony-u-razi-peremogy-opozyciyi-na-vyborah.html

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Президентка Грузії пообіцяла відкликати усі проросійські закони у разі перемоги опозиції на виборах.

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З такими словами Саломе Зурабішвілі виступила для журналістки BILD Ніни Лопес у Берліні.

Ці вибори вирішать: чи Європа, чи темрява, повернення до російсько-радянського минулого, — сказала Зурабішвілі про парламентські вибори 26 жовтня.

За її словами, правляча партія «Грузинська мрія» та її засновник Бідзіна Іванішвілі більше не прагнуть Європи, обмежують свободу слова та опозиції: «Він [Іванішвілі] завдав шкоди країні, послабив її та ізолював. Радість статусу кандидата в ЄС зруйнована проштовхуванням непотрібного закону».

Зурабішвілі розкритикувала ухвалені нещодавно закони про «іноагенти» та заборону «пропаганди ЛГБТ».

Лояльний та гостинний грузинський народ не слід плутати з урядом. У нашій країні туристам завжди раді, вони у безпеці, — звернулася президент до ЛГБТК-персон.

Ще не все втрачено, — сказала Зурабішвілі. — Я прошу молодь, а також грузинів у віддалених частинах країни брати активну участь у виборах. Щоб ми могли позиціонувати Грузію як європейську країну та запобігти подальшій міграції молоді.

Зурабішвілі закликає сформувати експертний уряд терміном на рік, щоб повернути Грузію на європейський курс.