Украина может остаться без импорта электричества из Европы из-за проблемы с Укрэнерго

https://racurs.ua/n200233-ukraina-mojet-ostatsya-bez-importa-elektrichestva-iz-evropy-iz-za-problemy-s-ukrenergo.html

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Україна має до 9 грудня вирішити проблеми з відповідністю Укренерго європейським стандартам, або ризикує втратити сертифікацію оператора.

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Про це повідомляє ЄП з посиланням на лист Секретаріату енергетичного співтовариства (СЕС) до НКРЕКП.

Основні проблеми включають:

неповний склад наглядової ради Укренерго;

потреба змін до статуту для посилення ролі незалежної ради та захисту від втручання уряду;

відсутність підрозділу для незалежної координації енергетичних операторів.

Про причину такої ситуації пояснив у колонці для «Економічної правди» Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

У СЕС закидают Києву відсутність повноцінного корпоративного управління в компанії (два незалежних члени Наглядової ради «Укренерго» подали у відставку, заявивши про політичний тиск), а також надмірну концентрацію контролю на державними енергетичними компаніями з боку міністерства енергетики, що суперечить європейським правилам і може призвести до позбавлення сертифікації.

Якщо це трапиться, то майже одночасно Україна скоріш за все втратить можливість імпорту електроенергії, а заодно ця ситуація завдасть величезної шкоди процесу інтеграції ринку електроенергії України до Європи.

Залишитись без імпорту електроенергії з Європи взимку буде для української енергетики важким ударом. Без перебільшень — наслідки від можливого відключення або жорсткого обмеження нашого з'єднання з європейською енергосистемою відчує кожен українець. У вигляді додаткових годин відключень. І якщо до цього листа в Секретаріату Енергетичного співтовариства можна було говорити про два головних ризики для проходження зимового сезону: атаки московських терористів та сильний мороз, то тепер додався ризик відключення нашої енергосистеми від європейської. Дякувати за цей ризик потрібно виключно Міністерству енергетики і особисто міністру, — пише Харченко.

Щоб українська енергетична система працювала синхронно з європейською енергосистемою (ENTSO-E), національний оператор магістральних мереж — «Укренерго» — має бути сертифікований Енергетичним товариством.