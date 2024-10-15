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Рашисты за сутки потеряли более тысячи человек

Российская армия за сутки потеряла 1210 человек (ИНФОГРАФИКА)

15 окт 2024, 09:37
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 671 тис. 400 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 210 осіб. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 988 танків;
  • 17 тис. 939 бойових броньованих машин;
  • 19 тис. 430 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 231 одиницю РСЗВ;
  • 978 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 17 тис. 19 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 620 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 26 тис. 654 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 441 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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