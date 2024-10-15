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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував:
- Миколаївщину сімома зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму;
- Чернігівщину та Сумщину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області;
- 17 ударними БПЛА (райони пусків російські Курськ та Приморсько-Ахтарськ).
До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
В результаті:
- в ході протиповітряного бою збито 12 ворожих БПЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях;
- чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ;
- ще один БпЛА — в повітрі. Бойова робота триває.
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