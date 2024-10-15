Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n200249-12-udarnyh-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-15-oktyabrya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував:

Миколаївщину сімома зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму;

Чернігівщину та Сумщину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області;

17 ударними БПЛА (райони пусків російські Курськ та Приморсько-Ахтарськ).

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

В результаті: