Последствия российского удара по Николаеву, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n200246-v-nikolaeve-odin-chelovek-pogib-i-16-travmirovany-v-rezultate-rossiyskogo-raketnogo-udara-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 жовтня, близько 02.30 атакували Миколаїв, попередньо, ракетами типу С-300.

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В результаті загинула жінка, поранення різного ступеня тяжкості отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу. Про це повідомляються прес-служби Миколаївської ОВА та ДСНС.

Також в результаті обстрілу: