Наслідки російського удару по Миколаєву, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200246-u-mykolaievi-odna-ludyna-zagynula-ta-16-travmovano-vnaslidok-rosiyskogo-raketnogo-udaru-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 жовтня, близько 02.30 атакували Миколаїв, попередньо, ракетами типу С-300.

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В результаті загинула жінка, поранення різного ступеня тяжкості отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу. Про це повідомляються прес-служби Миколаївської ОВА та ДСНС.

Також в результаті обстрілу: