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Наслідки російського удару по Миколаєву, фото: ДСНС
У Миколаєві одна людина загинула та 16 травмовано внаслідок російського ракетного удару (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200246-u-mykolaievi-odna-ludyna-zagynula-ta-16-travmovano-vnaslidok-rosiyskogo-raketnogo-udaru-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 жовтня, близько 02.30 атакували Миколаїв, попередньо, ракетами типу С-300.
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В результаті загинула жінка, поранення різного ступеня тяжкості отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу. Про це повідомляються прес-служби Миколаївської ОВА та ДСНС.
Також в результаті обстрілу:
- в одному з житлових районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, що вже ліквідовані на площах 30 та 400 кв. м;
- в іншому районі горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізовано на площі 1,4 тис. кв. м. Триває ліквідація.