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Наслідки російського удару по Миколаєву, фото: ДСНС

У Миколаєві одна людина загинула та 16 травмовано внаслідок російського ракетного удару (ФОТО)

15 жов 2024, 08:23
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 жовтня, близько 02.30 атакували Миколаїв, попередньо, ракетами типу С-300.


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В результаті загинула жінка, поранення різного ступеня тяжкості отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу. Про це повідомляються прес-служби Миколаївської ОВА та ДСНС.

Також в результаті обстрілу:

  • в одному з житлових районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, що вже ліквідовані на площах 30 та 400 кв. м;
  • в іншому районі горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізовано на площі 1,4 тис. кв. м. Триває ліквідація.

Наслідки російського удару по Миколаєву, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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