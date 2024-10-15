Солдаты Кима уже бегут из российской армии

https://racurs.ua/n200264-soldaty-kima-uje-begut-iz-rossiyskoy-armii.html

Ракурс

18 військовослужбовців із КНДР вже втекли з позицій на кордоні Брянщини та Курщини. Це сталося за сім кілометрів від державного кордону з Україною.

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Про це повідомили джерела Суспільного в розвідці.

Мотиви втечі не встановлені, а армія рф розпочала пошуки. Водночас російські військові намагаються приховати цю інформацію від вищого командування.

Про те, що диктатура так званої КНДР «фактично включилась» у війну проти України, раніше повідомив президент Волоидмир Зеленський.

Цього тижня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен повідомив, що військові з Північної Кореї, ймовірно, воюють в Україні.

А минулого тижня українські медіа повідомили про загибель шести північнокорейських військових внаслідок ракетного обстрілу на тимчасово-окупованій рф території Донеччини.

В РНБО підтвердили, що північнокорейські військові вже є в Україні. Йдеться, кажуть там, про обмежений контингент інженерних військ.