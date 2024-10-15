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Солдати Кіма уже втікають з російської армії
Солдати Кіма уже втікають з російської арміїhttps://racurs.ua/ua/n200264-soldaty-kima-uje-vtikaut-z-rosiyskoyi-armiyi.htmlРакурс
18 військовослужбовців із КНДР вже втекли з позицій на кордоні Брянщини та Курщини. Це сталося за сім кілометрів від державного кордону з Україною.
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Про це повідомили джерела Суспільного в розвідці.
Мотиви втечі не встановлені, а армія рф розпочала пошуки. Водночас російські військові намагаються приховати цю інформацію від вищого командування.
Про те, що диктатура так званої КНДР «фактично включилась» у війну проти України, раніше повідомив президент Волоидмир Зеленський.
Цього тижня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен повідомив, що військові з Північної Кореї, ймовірно, воюють в Україні.
А минулого тижня українські медіа повідомили про загибель шести північнокорейських військових внаслідок ракетного обстрілу на тимчасово-окупованій рф території Донеччини.
В РНБО підтвердили, що північнокорейські військові вже є в Україні. Йдеться, кажуть там, про обмежений контингент інженерних військ.
Серед головного була доповідь розвідок щодо намірів росіян на осінь-зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також — відносини росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни, — заявив Зеленський після Ставки.