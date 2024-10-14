росія вже залучає військових КНДР до своїх військ, - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n200240-rosiya-vje-zaluchaie-viyskovyh-kndr-do-svoyih-viysk-zelenskyy.html

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Президент Володимир Зеленський заявив про «фактичне включення» Північної Кореї у війну проти України.

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Серед головного була доповідь розвідок щодо намірів росіян на осінь—зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також — відносини росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни, — заявив Зеленський 14 жовтня після Ставки верховного головнокомандувача.

Цього тижня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен повідомив, що військові з Північної Кореї, ймовірно, воюють в Україні. А минулого тижня українські медіа повідомили про загибель шести північнокорейських військових внаслідок ракетного обстрілу на окупованій росією території в Донецькій області.

В РНБО підтвердили, що північнокорейські військові вже є в Україні. Йдеться, кажуть там, про обмежений контингент інженерних військ.

Крім того, 12 жовтня Корейська народна армія КНДР отримала наказ про повну бойову готовність артилерійських підрозділів на кордоні з Південною Кореєю, аргументуючи це нещодавнім прольотом безпілотників над столицею. Після попередньої заяви КНДР про повне відгородження від Півдня, північнокорейські військові, ймовірно, готуються до підриву сполучних доріг уздовж ліній Кьонгі на заході півострова та Донхе на сході, біля узбережжя Японського моря.