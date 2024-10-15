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Ракурс
Украинцев могут временно лишать права на землю для строительства фортификаций

Украинцев могут временно лишать права на землю для строительства фортификаций

15 окт 2024, 17:00
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Уряд схвалив законопроєкт про тимчасове позбавлення права на землю задля будівництва фортифікацій в умовах воєнного стану.


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Про це 15 жовтня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ також передбачає подальше повернення земельної ділянки або проведення її викупу. Після схвалення урядом законопроєкт внесуть до Верховної Ради.

У пояснювальній записці йдеться, що такий захід пропонують застосовувати для «будівництва та підтримки військових інженерних і фортифікаційних споруд з подальшою можливістю припинення цього обмеження або проведення викупу чи примусового відчуження ділянки або її частини».

Источник: Ракурс


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