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Ракурс
Українців можуть тимчасово позбавляти права на землю для будівництва фортифікацій

Українців можуть тимчасово позбавляти права на землю для будівництва фортифікацій

15 жов 2024, 17:00
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Уряд схвалив законопроєкт про тимчасове позбавлення права на землю задля будівництва фортифікацій в умовах воєнного стану.


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Про це 15 жовтня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ також передбачає подальше повернення земельної ділянки або проведення її викупу. Після схвалення урядом законопроєкт внесуть до Верховної Ради.

У пояснювальній записці йдеться, що такий захід пропонують застосовувати для «будівництва та підтримки військових інженерних і фортифікаційних споруд з подальшою можливістю припинення цього обмеження або проведення викупу чи примусового відчуження ділянки або її частини».

Джерело: Ракурс


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