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Ракурс
Нацбанк планирует отказаться от расчета официального курса гривны к российскому рублю

Нацбанк планирует отказаться от расчета официального курса гривны к российскому рублю

16 окт 2024, 10:26
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Національний банк України пропонує для громадського обговорення проєкт нових підходів до розрахунків та оприлюднення індикаторів валютного ринку.


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Нацбанк планує відмовитися від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала тощо.

Регулятор збирається сформувати один щоденний кошик, куди входитимуть валюти першої групи класифікатора та валюти країни, які забезпечують не менше 95% товарообігу з Україною.

Це означає, що у кошику залишиться тільки 44 валюти.

Проєктом передбачено також запровадження нового бенчмарка валютного ринку — довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12.00.

Його актуальність зумовлена дедалі зростаючою вагою операцій в євро на валютному ринку України. Новий бенчмарк був розроблений на прохання учасників ринку у співпраці з експертом міжнародної технічної допомоги. Пропонується здійснювати його розрахунок щоденно шляхом перемноження довідкового курсу гривні до долара США станом на 12 годину та середнього значення котирувань BFIX дол./євро, розрахованого з 10.30 до 1200, — йдеться у повідомленні Нацбанку.

Источник: Ракурс


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