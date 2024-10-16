Нацбанк планирует отказаться от расчета официального курса гривны к российскому рублю

https://racurs.ua/n200284-nacbank-planiruet-otkazatsya-ot-rascheta-oficialnogo-kursa-grivny-k-rossiyskomu-rublu.html

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Національний банк України пропонує для громадського обговорення проєкт нових підходів до розрахунків та оприлюднення індикаторів валютного ринку.

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Нацбанк планує відмовитися від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала тощо.

Регулятор збирається сформувати один щоденний кошик, куди входитимуть валюти першої групи класифікатора та валюти країни, які забезпечують не менше 95% товарообігу з Україною.

Це означає, що у кошику залишиться тільки 44 валюти.

Проєктом передбачено також запровадження нового бенчмарка валютного ринку — довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12.00.