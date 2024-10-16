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Нацбанк планує відмовитися від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля
НБУ планує відмовитися від розрахунку курсу гривні до рубляhttps://racurs.ua/ua/n200284-nbu-planuie-vidmovytysya-vid-rozrahunku-kursu-gryvni-do-rublya.htmlРакурс
Національний банк України пропонує для громадського обговорення проєкт нових підходів до розрахунків та оприлюднення індикаторів валютного ринку.
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Нацбанк планує відмовитися від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала тощо.
Регулятор збирається сформувати один щоденний кошик, куди входитимуть валюти першої групи класифікатора та валюти країни, які забезпечують не менше 95% товарообігу з Україною.
Це означає, що у кошику залишиться тільки 44 валюти.
Проєктом передбачено також запровадження нового бенчмарка валютного ринку — довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12.00.
Його актуальність зумовлена дедалі зростаючою вагою операцій в євро на валютному ринку України. Новий бенчмарк був розроблений на прохання учасників ринку у співпраці з експертом міжнародної технічної допомоги. Пропонується здійснювати його розрахунок щоденно шляхом перемноження довідкового курсу гривні до долара США станом на 12 годину та середнього значення котирувань BFIX дол./євро, розрахованого з 10.30 до 1200, — йдеться у повідомленні Нацбанку.