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Ракурс
Зеленский в Раде представляет план победы украинцам

Зеленский в Раде представил план победы украинцам (ТРАНСЛЯЦИЯ)

16 окт 2024, 12:14
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради, щоб представити план перемоги народним депутатам та українській спільноті.


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Раніше президент розповідав деталі цього плану у США, великій Британії, Франції, Римі та Берліні. 17 жовтня Зеленський буде з ним на засіданні Євроради.

Тим часом у центрі Києва 16 жовтня відбувається масовий пікет родичок і родичів українських військовополонених. Мітинг перемістився з Майдану Незалежності до Верховної Ради.

Вимагають прискорити звільнення, а якщо чоловіки загинули — визнати це і повернути тіла.

Источник: Ракурс


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