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Зеленский в Раде представляет план победы украинцам
Зеленский в Раде представил план победы украинцам (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n200290-zelenskiy-v-rade-predstavlyaet-plan-pobedy-ukraincam-translyaciya.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради, щоб представити план перемоги народним депутатам та українській спільноті.
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Раніше президент розповідав деталі цього плану у США, великій Британії, Франції, Римі та Берліні. 17 жовтня Зеленський буде з ним на засіданні Євроради.
Тим часом у центрі Києва 16 жовтня відбувається масовий пікет родичок і родичів українських військовополонених. Мітинг перемістився з Майдану Незалежності до Верховної Ради.
Вимагають прискорити звільнення, а якщо чоловіки загинули — визнати це і повернути тіла.
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