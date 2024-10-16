Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський у Раді представляє план перемоги українцям

Зеленський у Раді представив план перемоги українцям (ТРАНСЛЯЦІЯ)

16 жов 2024, 12:14
999

Президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради, щоб представити план перемоги народним депутатам та українській спільноті.


.

Раніше президент розповідав деталі цього плану у США, великій Британії, Франції, Римі та Берліні. 17 жовтня Зеленський буде з ним на засіданні Євроради.

Тим часом у центрі Києва 16 жовтня відбувається масовий пікет родичок і родичів українських військовополонених. Мітинг перемістився з Майдану Незалежності до Верховної Ради.

Вимагають прискорити звільнення, а якщо чоловіки загинули — визнати це і повернути тіла.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів