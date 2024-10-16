Зеленський у Раді представляє план перемоги українцям

https://racurs.ua/ua/n200290-zelenskyy-u-radi-predstavlyaie-plan-peremogy-ukrayincyam-translyaciya.html

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради, щоб представити план перемоги народним депутатам та українській спільноті.

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Раніше президент розповідав деталі цього плану у США, великій Британії, Франції, Римі та Берліні. 17 жовтня Зеленський буде з ним на засіданні Євроради.

Тим часом у центрі Києва 16 жовтня відбувається масовий пікет родичок і родичів українських військовополонених. Мітинг перемістився з Майдану Незалежності до Верховної Ради.

Вимагають прискорити звільнення, а якщо чоловіки загинули — визнати це і повернути тіла.