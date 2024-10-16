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Ракурс
Кабмин просят запретить экстрасенсов в телемарафоне

Кабмин просят запретить экстрасенсов в телемарафоне

16 окт 2024, 15:20
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На офіційному сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція, автор якої вимагає заборонити транслювання в телемарафоні та у випусках новин екстрасенсів та інших представників псевдонаукових езотеричних течій.


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Петиція з’явилася ще 12 вересня. Ї авторкою стала Наталія Яковлєва, наразі вона зібрала майже 500 підписів із 25 тис. необхідних.

У тексті підкреслюється, що телемарафон «Єдині новини» фінансується з державного бюджету:

Тому неприпустимим є той факт, що за гроші українців їх успішно годують з телеекранів відвертою псевдонауковою маячнею від екстрасенсів, які, до того ж, маніпулюють думкою українських глядачів щодо своїх «надприродних здібностей», вводячи їх в оману.

За даними видання «Наші гроші», з початку вторгнення та до 1 грудня 2023 року держава витратила на виробництво марафону 1,12 млрд грн.

У держбюджеті на 2024 рік уряд заклав на фінансування марафону «Єдині новини» 1,5 млрд грн.

У проєкті державного бюджету на 2025 рік, який було внесено до Верховної Ради у середині вересня, на телемарафон передбачається 1,6 млрд грн.

Источник: Ракурс


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