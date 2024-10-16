В Северной Корее заявили о готовности к «священной войне», фото: ЦТАК

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У Північній Кореї заявили, що молодь з різних місць країни нібито масово зголошується вступати в армію через запуск Південною Кореєю дронів, котрі розкидали над столицею КНДР Пхеньяном агітаційні листівки.

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Про це заявило північнокорейське інформагентство ЦТАК.

У разі війни знищиться Республіка Корея. Вона хоче війни, і ми із задоволенням знищимо її, — заявили у ЦТАК. — За два дні, 14 та 15 жовтня у загальнодержавному масштабі понад 1,4 млн керівних працівників Спілки молоді та молодих людей виявили гаряче бажання вступити та повернутися до Народної Армії.

Стверджується, що це число «розлючених месників нового покоління» і надалі зростатиме.

В усіх куточках нашої землі … б'є ключем пристрасть полум’яних молодих людей до вступу в армію, готових сміливо піднятися на священну війну за знищення ворогів, міцно тримаючи в руки зброю революції, — заявили у ЦТАК.

Нагадаємо, вчора 15 жовтня, стало відомо, що КНДР підірвала дороги, які зʼєднують її з Південною Кореєю. До цього північнокорейські військові заявили про намір «повного відділення» території КНДР від Південної Кореї.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), КНДР є найбільш мілітаризованою державою у світі. З населенням 25 млн осіб вона має постійну армію чисельністю близько 1,2 млн осіб та ще 800 тис. резервістів, а також воєнізовані сили чисельністю близько 5,7 млн осіб.

Водночас через бідність країни та ізоляцію, її звичайні війська є слабшими, порівняно з військами Південної Кореї та США, що спонукає керівництво країни вкладатися в асиметричні можливості — зокрема у розробку ядерної зброї і балістичних ракет для її доставки.