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Ракурс
Детский труд используют на ВОТ, фото: wikikurgan.ru

Советскую практику привлечения детей к сбору урожая вводят на ВОТ

16 окт 2024, 17:08
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На тимчасово окупованих територіях України росіяни повертають радянську практику залучення дітей до збору врожаю та обробки землі.


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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що:

  • такі уроки дармової праці «провели» для учнів 4-ї Мелітопольської школи;
  • регулярні заняття з «агропраці» відбуваються для школярів старших класів. У такий спосіб окупанти нібито готують майбутні кадри для агропромислового комплексу. Втім на практиці це є використання дармової дитячої праці та вважається формою експлуатації та визнається незаконним;
  • окрім цього, росіяни активно залучають українських дітей на тимчасово окупованих територіях до виготовлення дронів на потреби армії ворога. Для цього місцеві школи кремль забезпечує підручниками з «безпілотних авіаційних систем».

В умовах тимчасової окупації України дитяча праця стала злочинною реальністю. Важливо, щоб міжнародне співтовариство та правозахисні організації активно реагували на ці порушення, вимагаючи відповідальності від кремля, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про ворога до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


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