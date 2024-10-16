Советскую практику привлечения детей к сбору урожая вводят на ВОТ

Ракурсhttps://racurs.ua/
Детский труд используют на ВОТ, фото: wikikurgan.ru
Советскую практику привлечения детей к сбору урожая вводят на ВОТhttps://racurs.ua/n200299-sovetskuu-praktiku-privlecheniya-detey-k-sboru-urojaya-vvodyat-na-vot.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України росіяни повертають радянську практику залучення дітей до збору врожаю та обробки землі.
.
Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що:
- такі уроки дармової праці «провели» для учнів 4-ї Мелітопольської школи;
- регулярні заняття з «агропраці» відбуваються для школярів старших класів. У такий спосіб окупанти нібито готують майбутні кадри для агропромислового комплексу. Втім на практиці це є використання дармової дитячої праці та вважається формою експлуатації та визнається незаконним;
- окрім цього, росіяни активно залучають українських дітей на тимчасово окупованих територіях до виготовлення дронів на потреби армії ворога. Для цього місцеві школи кремль забезпечує підручниками з «безпілотних авіаційних систем».
В умовах тимчасової окупації України дитяча праця стала злочинною реальністю. Важливо, щоб міжнародне співтовариство та правозахисні організації активно реагували на ці порушення, вимагаючи відповідальності від кремля, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про ворога до відповідного анонімного чат-бота.
Загрузка...