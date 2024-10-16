Радянську практику залучення дітей до збору врожаю запроваджують на ТОТ

Дитячу працю використовують на ТОТ, фото: wikikurgan.ru

https://racurs.ua/ua/n200299-radyansku-praktyku-zaluchennya-ditey-do-zboru-vrojau-zaprovadjuut-na-tot.html

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На тимчасово окупованих територіях України росіяни повертають радянську практику залучення дітей до збору врожаю та обробки землі.

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що:

такі уроки дармової праці «провели» для учнів 4-ї Мелітопольської школи;

регулярні заняття з «агропраці» відбуваються для школярів старших класів. У такий спосіб окупанти нібито готують майбутні кадри для агропромислового комплексу. Втім на практиці це є використання дармової дитячої праці та вважається формою експлуатації та визнається незаконним;

окрім цього, росіяни активно залучають українських дітей на тимчасово окупованих територіях до виготовлення дронів на потреби армії ворога. Для цього місцеві школи кремль забезпечує підручниками з «безпілотних авіаційних систем».