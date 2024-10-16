Джо Байден, фото: PICRYL

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Наступна зустріч контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів відбудеться в онлайн-форматі у листопаді.

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Про це вказано у заяві Білого дому після телефонної розмови президентів України та США, котра відбулася сьогодні, 16 жовтня.

У заяві вказано, що Зеленський поінформував Байдена про свій план досягнення перемоги над росією, і обидва президенти доручили своїм командам продовжити консультації щодо подальших кроків.

Зазначається, що вони також зобов’язалися інтенсифікувати планування допомоги у сфері безпеки разом з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для перемоги.

У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть дії з міжнародними партнерами, — розповіли у Білому домі.

Варто зазначити, що 5 листопада у США мають відбутися чергові президентські вибори. Байден у них не бере участі, знявши свою кандидатуру на користь чинного віце-президента Камали Харріс.