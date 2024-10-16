Джо Байден, фото: PICRYL

https://racurs.ua/n200306-bayden-obyavil-o-vydelenii-ukraine-paketa-pomoschi-na-425-mln-dollarov.html

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Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета допомоги України у сфері безпеки на суму 425 млн. доларів.

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Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляється у заяві Білого дому за результатами розмови Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

Сьогодні Президент оголосив про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму 425 млн доларів, який включає додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніку, а також критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України, — вказано у заяві.

В Білому домі зазначили, що в найближчі місяці США нададуть Україні низку додаткових можливостей, зокрема:

сотні перехоплювачів протиповітряної оборони;

десятки систем тактичної протиповітряної оборони;

додаткові артилерійські системи;

значну кількість боєприпасів;

сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти;

тисячі додаткових броньованих автомобілів.

Також зазначається, що: