Ракурсhttps://racurs.ua/
Джо Байден, фото: PICRYL
Байден объявил о выделении Украине пакета помощи на 425 млн долларовhttps://racurs.ua/n200306-bayden-obyavil-o-vydelenii-ukraine-paketa-pomoschi-na-425-mln-dollarov.htmlРакурс
Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета допомоги України у сфері безпеки на суму 425 млн. доларів.
.
Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляється у заяві Білого дому за результатами розмови Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.
Сьогодні Президент оголосив про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму 425 млн доларів, який включає додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніку, а також критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України, — вказано у заяві.
В Білому домі зазначили, що в найближчі місяці США нададуть Україні низку додаткових можливостей, зокрема:
- сотні перехоплювачів протиповітряної оборони;
- десятки систем тактичної протиповітряної оборони;
- додаткові артилерійські системи;
- значну кількість боєприпасів;
- сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти;
- тисячі додаткових броньованих автомобілів.
Також зазначається, що:
- Зеленський поінформував Байдена про свій план досягнення перемоги над росією, і обоє президентів доручили своїм командам продовжити консультації щодо подальших кроків;
- у межах зусиль із забезпечення України обладнанням, необхідним для перемоги, Байден у листопаді 2024 року проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів для координації дій міжнародних партнерів у цьому питанні.
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...