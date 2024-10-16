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Ракурс
Джо Байден, фото: PICRYL

Байден оголосив про виділення Україні пакет допомоги на 425 млн доларів

16 жов 2024, 21:00
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Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета допомоги України у сфері безпеки на суму 425 млн. доларів.


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Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляється у заяві Білого дому за результатами розмови Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

Сьогодні Президент оголосив про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму 425 млн доларів, який включає додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніку, а також критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України, — вказано у заяві.

В Білому домі зазначили, що в найближчі місяці США нададуть Україні низку додаткових можливостей, зокрема:

  • сотні перехоплювачів протиповітряної оборони;
  • десятки систем тактичної протиповітряної оборони;
  • додаткові артилерійські системи;
  • значну кількість боєприпасів;
  • сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти;
  • тисячі додаткових броньованих автомобілів.

Також зазначається, що:

  • Зеленський поінформував Байдена про свій план досягнення перемоги над росією, і обоє президентів доручили своїм командам продовжити консультації щодо подальших кроків;
  • у межах зусиль із забезпечення України обладнанням, необхідним для перемоги, Байден у листопаді 2024 року проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів для координації дій міжнародних партнерів у цьому питанні.

Джерело: Ракурс


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