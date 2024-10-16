Байден оголосив про виділення Україні пакет допомоги на 425 млн доларів

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Джо Байден, фото: PICRYL
Байден оголосив про виділення Україні пакет допомоги на 425 млн доларівhttps://racurs.ua/ua/n200306-bayden-ogolosyv-pro-vydilennya-ukrayini-paket-dopomogy-na-425-mln-dolariv.htmlРакурс
Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета допомоги України у сфері безпеки на суму 425 млн. доларів.
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Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляється у заяві Білого дому за результатами розмови Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.
Сьогодні Президент оголосив про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму 425 млн доларів, який включає додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніку, а також критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України, — вказано у заяві.
В Білому домі зазначили, що в найближчі місяці США нададуть Україні низку додаткових можливостей, зокрема:
- сотні перехоплювачів протиповітряної оборони;
- десятки систем тактичної протиповітряної оборони;
- додаткові артилерійські системи;
- значну кількість боєприпасів;
- сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти;
- тисячі додаткових броньованих автомобілів.
Також зазначається, що:
- Зеленський поінформував Байдена про свій план досягнення перемоги над росією, і обоє президентів доручили своїм командам продовжити консультації щодо подальших кроків;
- у межах зусиль із забезпечення України обладнанням, необхідним для перемоги, Байден у листопаді 2024 року проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів для координації дій міжнародних партнерів у цьому питанні.
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