Коли відбудеться наступний «Рамштайн», розповіли у США

У США розповіли, коли відбудеться наступна зустріч у форматі «Рамштайн», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n200305-koly-vidbudetsya-nastupnyy-ramshtayn-rozpovily-u-ssha.html

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Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден обговорять зустріч контактної групи у форматі «Рамштайн». Вона відбудеться наступного місяця.

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Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Лідери також обговорять зустріч контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, яка відбудеться наступного місяця, з метою продовження надання Україні підтримки, необхідної їй для перемоги в цьому конфлікті, — розповіла вона.

Точну дату проведення «Рамштайну» Жан-П'єр не вказала.

За її словами, незабаром стануть відомі деталі телефонної розмови Зеленського та Байдена, а також більш детальна інформація про пакет військової допомоги України.

Джерело: «РБК-Україна»