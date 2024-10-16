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Ракурс
В США рассказали, когда состоится следующая встреча в формате «Рамштайн», фото: «Википедия»

Когда состоится следующий «Рамштайн», рассказали в США

16 окт 2024, 20:30
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Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден обговорять зустріч контактної групи у форматі «Рамштайн». Вона відбудеться наступного місяця.


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Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Лідери також обговорять зустріч контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, яка відбудеться наступного місяця, з метою продовження надання Україні підтримки, необхідної їй для перемоги в цьому конфлікті, — розповіла вона.

Точну дату проведення «Рамштайну» Жан-П'єр не вказала.

За її словами, незабаром стануть відомі деталі телефонної розмови Зеленського та Байдена, а також більш детальна інформація про пакет військової допомоги України.

Джерело: «РБК-Україна»

Источник: Ракурс


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