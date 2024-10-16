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Ракурс
В рф убили высокопоставленного участника войны против Украины, фото: социальные сети

Заместителя командира центра подготовки российских ССО расстреляли в Подмосковье (ФОТО, ВИДЕО)

16 окт 2024, 21:48
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У Підмосков’ї невідомий розстріляв учасника війни проти України, який тиждень тому повернувся додому.


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Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомили російські ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, убитий — високопоставлений офіцер ГРУ та замкомандира військової частини 43292 (Центр підготовки Сил спецоперацій зс рф) Микита Кленков.

Убитого було прописано за адресою цього центру в місті Сонячногірськ-2.

Зазначається, що Кленкова розстріляли за 20 хвилин їзди від Центру підготовки ССО. У нього вистрілили щонайменше тричі, його автівка рухалася, допоки не врізалася в забор. Кленков помер відразу.

У рф вбили високопоставленого учасника війни проти України, фото: соціальні мережі

Источник: Ракурс


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