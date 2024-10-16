В рф убили высокопоставленного участника войны против Украины, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n200308-zamestitelya-komandira-centra-podgotovki-rossiyskih-sso-rasstrelyali-v-podmoskove-foto-video.html

Ракурс

У Підмосков’ї невідомий розстріляв учасника війни проти України, який тиждень тому повернувся додому.

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Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомили російські ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, убитий — високопоставлений офіцер ГРУ та замкомандира військової частини 43292 (Центр підготовки Сил спецоперацій зс рф) Микита Кленков.

Убитого було прописано за адресою цього центру в місті Сонячногірськ-2.

Зазначається, що Кленкова розстріляли за 20 хвилин їзди від Центру підготовки ССО. У нього вистрілили щонайменше тричі, його автівка рухалася, допоки не врізалася в забор. Кленков помер відразу.