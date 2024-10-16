Эксклюзивные кадры запуска украинских дронов «Лютый» по рф показали CNN

Запуск украинского дрона, фото: CNN

https://racurs.ua/n200311-ekskluzivnye-kadry-zapuska-ukrainskih-dronov-lutyy-po-rf-pokazali-cnn.html

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Американський телеканал CNN опублікував ексклюзивні кадри запуску українського безпілотника безпілотник Ан-196 «Лютий» по цілі, розташованій в глибіні території рф.

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На сайті телеканалу зазначається, що CNN отримала безпрецедентний ексклюзивний доступ до одного з українських підрозділів безпілотників дальнього радіусу дії, що входить до складу ГУР.

З цього підрозділу лише двоє людей мали право говорити під запис, і лише використовуючи свої позивні: «Серж» і «Вектор».

«Серж» розповів, що особисто контролював понад 500 ударів безпілотників дальнього радіусу дії по території рф з моменту початку повномасштабної війни.

Зазначається, що представники CNN провели два дні, подорожуючи країною разом з підрозділом, готуючись до запуску понад 100 безпілотників в ніч на 29 вересня для виконання місій у пф. CNN не розкриває місцезнаходження відвіданих об'єктів з міркувань оперативної безпеки.

Українські військові розповіли, що їхньою метою був склад боєприпасів, а саме вагони потягів, завантажені нещодавно доставленими іранськими ракетами, котрі стоять на території депо.

Об'єкт був розташований на околиці крихітного села Котлубань у Волгоградській області.

Зазначається, що, незалежно від цілей місії, українські військові дотримуються жорсткого набору операційних процедур, які включають зустрічі в різних місцях по всій Україні. Зокрема:

планування маршрутів до рф відбувається з таємного місця, розташованого під землею;

згодом журналісти, вимкнувши телефони, вирушили на територію комплексу, де були розташовані низка вантажівок. Там у крихітній кімнаті зі столом та двома двоярусними ліжками відбулася подальша робота з планування атаки, після чого «Вектор» провів короткий інструктаж для підлеглих, додаючи, що в цій місії будуть задіяні й інші підрозділи. Він наказав своїм людям почати підготовку маршрутів і вручив невеликий USB-носій з інформацією про майбутню місію.

Журналістам «Вектор» пояснив, що етап планування таких місій є критично важливим.

Планування — це, можливо, 60% успіху, все залежить від планування, — наголосив він.

Він також зауважив якість російської протиповітряної оборони, особливо за останні 12 місяців.

Ми успішні хлопці, і ми знаходимо вікна, але це нелегко, — зазначив він.

Зазначається, що кожен дрон буде запрограмований на більш ніж 1000 різних маршрутів, щоб уникнути комплексних систем протиповітряної оборони рф. «Вектор» визнав, що дещо з цього нагадує відеогру.

Виглядає так, ніби ми граємо з ними, — зазначив він. — Але це не гра. Це війна.

«Серж» додав, що не всі чоловіки в його підрозділі такі ж кадрові військові, як і він. Він прослужив понад 20 років в українській армії і почав керувати безпілотниками ще у 2014 році.

Разом з «Лютими» в атаках по рф використовуються й інші дрони-камікадзе, зокрема вітчизняний «Рубака».

За словами «Вектора», ці дрони мають важливе значення для успіху будь-якої місії. Їхнє завдання — придушити протиповітряну оборону і відволікти вогонь від «Лютого», який може нести 250 кг навантаження.

Вони дуже прості, і ми можемо використовувати їх як з корисним навантаженням, так і без нього, — розповів він про менші дрони.

Ми намагаємося їх змішувати, і ми намагаємося відправляти їх з різних відстаней, з різних місць запуску… вони намагаються їх знищити. Вони посилають вертольоти і ракети, вони вмикають радіоелектронну боротьбу, — додав «Вектор».

В інших частинах України близько 80 інших бійців ГУР готували до польоту 90 інших безпілотників, не всі з яким були «Лютими». За словами Сержа, близько 30% усіх безпілотників, які тоді були запущені, виконували місії приманки.

У повній темряві дрони виштовхують на позицію. Автомобіль з пілотами заїжджає позаду. Пропелер запускається, і пілоти, забезпечивши плавний зліт, починають швидкісну гонитву по асфальту. Опинившись у повітрі, повністю автономний дрон починає рухатися до запланованих контрольних точок, — описує запуск дрона CNN.

Успіх місії відстежується трьома способами:

за допомогою розвідки людьми «на землі»;

повідомлень у російських групах Telegram;

за допомогою аналізу супутникових знімків.

Тільки після того, як всі три способи будуть оцінені, місію можна вважати успішною чи ні.

Так, тієї ночі близько 3-ї години у російських Telgram-каналах почали з’являтися повідомлення про безпілотники.

Зазначається, що:

початкові супутникові знімки складу боєприпасів у Котлубані показували, що в наслідок атаки нібито лише загорілася трава у полі поблизу об'єкта й, на перший погляд, було мало свідчать про серйозні вибухи всередині — очевидні ознаки близького промаху;

проте ГУР поділилася з CNN відеозаписом з району, де розташований склад. Джерело в розвідці повідомило CNN, що їхні знання про місце розташування камери в поєднанні з її віддаленістю від Котлубана дозволили встановити, що вибухи всередині складу були потужними;

згодом CNN змогла незалежно підтвердити через свої джерела, що відбулося пряме влучання в об'єкт. На знімку, який не публікують, щоб захистити анонімність джерела, було видно низку об'єктів, розкиданих навколо будівлі, і саму будівлю, сильно пошкоджену;

на пізнішому супутниковому знімку компанії Maxar Technologies, також отриманому CNN, видно менше уламків поблизу — свідчення того, що російські військові очистили місце, — але видно ту ж саму будівлю, сильно пошкоджену.

Зазначається, що українські військові оцінили місію зі знищення іранських ракет як повністю успішну.

Джерело: CNN