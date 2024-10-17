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Атака на Киев – ПВО отработала, в Деснянском районе поврежден дом
Атака на Киев — ПВО отработала, в Деснянском районе поврежден домhttps://racurs.ua/n200312-ataka-na-kiev-pvo-otrabotala-v-desnyanskom-rayone-povrejden-dom.htmlРакурс
Росіяни вночі 17 жовтня знову атакували Україну ударними БпЛА.
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З вчорашнього вечора і протягом ночі повітряну тривогу у Києві оголошували чотири рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години.
Всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені.
Попередньо, внаслідок атаки в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила, повідомив керівник КМВА Сергій Попко.
На трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат.
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