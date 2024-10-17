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Ракурс
Атака на Київ - ППО відпрацювала, у Деснянському районі пошкоджений будинок

Атака на Київ — ППО відпрацювала, у Деснянському районі пошкоджений будинок

17 жов 2024, 08:20
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Росіяни вночі 17 жовтня знову атакували Україну ударними БпЛА.


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З вчорашнього вечора і протягом ночі повітряну тривогу у Києві оголошували чотири рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години.

Всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені.

Попередньо, внаслідок атаки в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила, повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

На трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат.

Джерело: Ракурс


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