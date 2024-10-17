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Атака на Київ - ППО відпрацювала, у Деснянському районі пошкоджений будинок
Атака на Київ — ППО відпрацювала, у Деснянському районі пошкоджений будинокhttps://racurs.ua/ua/n200312-ataka-na-kyyiv-ppo-vidpracuvala-u-desnyanskomu-rayoni-poshkodjenyy-budynok.htmlРакурс
Росіяни вночі 17 жовтня знову атакували Україну ударними БпЛА.
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З вчорашнього вечора і протягом ночі повітряну тривогу у Києві оголошували чотири рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години.
Всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені.
Попередньо, внаслідок атаки в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила, повідомив керівник КМВА Сергій Попко.
На трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат.