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Ракурс
ПВО работала ночью: более половины "шахедов" обезвредил РЭБ

ПВО работала ночью: более половины «шахедов» обезвредил РЭБ

17 окт 2024, 08:39
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Вночі над Україною збили 22 ударних БпЛА. Ще два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку білорусі, 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони.


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Повітряні сили повідомили уранці 17 жовтня, що ППО працювала в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

Зафіксовано п’ять влучань ударних БпЛА по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеличкий уламок БпЛА на території дитячого садочка. Розбита шибка в приміщенні закладу. Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили.

Також у Деснянському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Руйнувань та потерпілих немає.

Источник: Ракурс


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