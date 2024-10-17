В Харькове заканчиваются «ждуны» и рф отправляет корректировщиков с украинскими паспортами через третьи страны

https://racurs.ua/n200319-v-harkove-zakanchivautsya-jduny-i-rf-otpravlyaet-korrektirovschikov-s-ukrainskimi-pasportami.html

Ракурс

У Харкові затримали агента, який пробрався до Харкова з росії. Його затримала Військова контррозвідка Служби безпеки.

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37-річний місцевий житель втік до росії, де проживала його дружина.

За вказівкою офіцера фсб рф Євгенія Коняхіна в травні 2023 року повернувся до Харкова і згодом приступив до виконання завдань ворога.

Основними цілями агента були військові полігони та бази української армії.