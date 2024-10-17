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Ракурс
В Харкові закінчуються «ждуни» і рф відправляє коригувальників з українськими паспортами через треті країни

В Харкові закінчуються «ждуни» і рф відправляє коригувальників з українськими паспортами через треті країни

17 жов 2024, 12:24
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У Харкові затримали агента, який пробрався до Харкова з росії. Його затримала Військова контррозвідка Служби безпеки.


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37-річний місцевий житель втік до росії, де проживала його дружина.

За вказівкою офіцера фсб рф Євгенія Коняхіна в травні 2023 року повернувся до Харкова і згодом приступив до виконання завдань ворога.

Основними цілями агента були військові полігони та бази української армії.

Джерело: Ракурс


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