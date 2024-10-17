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В Харкові закінчуються «ждуни» і рф відправляє коригувальників з українськими паспортами через треті країни
В Харкові закінчуються «ждуни» і рф відправляє коригувальників з українськими паспортами через треті країниhttps://racurs.ua/ua/n200319-v-harkovi-zakinchuutsya-jduny-i-rf-vidpravlyaie-koryguvalnykiv-z-ukrayinskymy-pasportamy-cherez.htmlРакурс
У Харкові затримали агента, який пробрався до Харкова з росії. Його затримала Військова контррозвідка Служби безпеки.
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37-річний місцевий житель втік до росії, де проживала його дружина.
За вказівкою офіцера фсб рф Євгенія Коняхіна в травні 2023 року повернувся до Харкова і згодом приступив до виконання завдань ворога.
Основними цілями агента були військові полігони та бази української армії.