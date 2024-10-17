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В Украине 18 октября не планируют отключать электроэнергию

Отключения электроэнергии 18 октября не прогнозируются — Укрэнерго

17 окт 2024, 18:57
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В Україні завтра, 18 жовтня, не планують застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

«Завтра, у п’ятницю, заходи обмеження споживання не плануються», — зазначили у компанії.

Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій — з 10.00 до 16.00.

В «Укренерго» зазначають, що частка СЕС у загальному енергобалансі України за останні роки суттєво зросла з двох причин:

  • частки інших видів генерації знизились через наслідки російських обстрілів;
  • загальна потужність встановлених сонячних панелей (промислових і побутових) збільшилась.

Реагуючи на російський енергетичний терор, значна кількість домогосподарств і бізнесу встановили у себе сонячні панелі. Тому, за однакової температури, у сонячний день споживання зараз відчутно нижче, ніж у хмарний — власники «дахових СЕС» самі забезпечують власні потреби, — наголошують у компанії.

Зазначається, що на генерацію електроенергії СЕС суттєво впливає погода:

  • чим похмуріший день — тим менше променів досягає поверхні сонячних панелей. Ефективність роботи СЕС у ясну і хмарну погоду може відрізнятись у кілька разів. З цієї ж причини, та через різну тривалість світлового дня, є кількаразова різниця й у продуктивності СЕС влітку та взимку;
  • навіть у ясний літній день коефіцієнт корисної дії сонячних панелей відчутно нижчий від номіналу, якщо температура повітря при цьому — висока. Втрати генерації СЕС через спеку складають близько 5%.

Источник: Ракурс


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