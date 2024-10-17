В Украине 18 октября не планируют отключать электроэнергию

https://racurs.ua/n200332-otklucheniya-elektroenergii-18-oktyabrya-ne-prognoziruutsya-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 18 жовтня, не планують застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

«Завтра, у п’ятницю, заходи обмеження споживання не плануються», — зазначили у компанії.

Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій — з 10.00 до 16.00.

В «Укренерго» зазначають, що частка СЕС у загальному енергобалансі України за останні роки суттєво зросла з двох причин:

частки інших видів генерації знизились через наслідки російських обстрілів;

загальна потужність встановлених сонячних панелей (промислових і побутових) збільшилась.

Реагуючи на російський енергетичний терор, значна кількість домогосподарств і бізнесу встановили у себе сонячні панелі. Тому, за однакової температури, у сонячний день споживання зараз відчутно нижче, ніж у хмарний — власники «дахових СЕС» самі забезпечують власні потреби, — наголошують у компанії.

Зазначається, що на генерацію електроенергії СЕС суттєво впливає погода: