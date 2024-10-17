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Ракурс
Алексей Олейник, фото: «Независимый общественный портал»

Руководитель Хмельницкой облпрокуратуры уволился по собственному желанию — Офис Генпрокурора

17 окт 2024, 21:28
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Олексія Олійника наказом Генпрокурора звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням.


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Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває, — вказано в повідомленні. — Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.

Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, в Офісі генпрокурора повідомили про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням у ЗМІ інформації про отримання груп інвалідності 49 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Источник: Ракурс


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